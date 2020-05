Po zákaze návštev absolvovali väzni prvé videonávštevy s blízkymi

Bratislava 18. mája (TASR) - V dvoch slovenských ústavoch Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS), a to v Žiline a v Košiciach-Šaci, sa počas uplynulého víkendu uskutočnili prvé videonávštevy medzi odsúdenými a ich rodinnými príslušníkmi. V sobotu (16. 5.) absolvovalo videohovor prvých 14 osôb v ústave Košice-Šaca, v nedeľu (17. 5.) osem v tom istom ústave a päť v ústave Žilina. Vyplýva to zo správy ZVJS zverejnenej na facebookovej stránke.



"Keďže čas na informovanie príbuzných, zistenie ich Skype mena a zaslanie pozvánok poštou bol krátky, o prvý termín bol relatívne menší záujem. Avšak o neskoršie termíny je už teraz veľký záujem. Pri videonávštevách boli prítomné len osoby, ktoré mali odsúdení povolené a overené k návštevám už aj v minulosti. Tí, ktorí videonávštevy cez víkend úspešne absolvovali, majú záujem ich využiť aj v budúcnosti," približuje ZVJS.



Väznení sa dokonca podľa ZVJS vyjadrili, že mali na chvíľku pocit, akoby boli po dlhom čase opäť doma, pretože v pozadí videli známe domáce prostredie. ZVJS zaviedol videonávštevy v snahe o zmiernenie dosahu ochranných nariadení, v rámci ktorých boli v čase nového koronavírusu zrušené fyzické návštevy väznených osôb.



"Projekt videonávštev kompenzuje dočasné zrušenie nárokových návštev s cieľom zmiernenia dosahov obmedzení sociálnych kontaktov. Počas mimoriadnej situácie sa vedenie zboru so súhlasom a podporou ministerky spravodlivosti SR Márie Kolíkovej (Za ľudí) rozhodlo už zrealizované kompenzačné opatrenia doplniť o projekt videonávštev, ktorý by mal zabezpečiť spojenie väznených osôb s ich blízkymi. Na realizáciu videonávštev nemá väznená osoba právny nárok," informovala o tom hovorkyňa ZVJS Monika Kacvinská. Videonávštevy sú určené pre všetkých väzňov v čase, ktorý stanoví riaditeľ ústavu, prípadne ním určený príslušník. O videonávštevu môže väzeň požiadať minimálne raz za mesiac v trvaní 20 minút.



Ku koncu minulého týždňa sa v slovenských väzeniach nachádzalo 10.435 odsúdených a obvinených.