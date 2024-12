ZVJS: Do vianočného programu a aktivít sa môže zapojiť každý väzeň

Bratislava 23. decembra (TASR) - Do vianočného programu a aktivít sa môže zapojiť každá väznená osoba, či už skupinovo, alebo individuálne. Prevažná časť kresťanov, ale aj nekresťanov slávi vianočné sviatky od 24. decembra s odlišnými tradíciami. Pozornosť je v tomto období venovaná aj duchovným aktivitám. V predvianočnom období a počas sviatkov je k dispozícii v jednotlivých ústavoch duchovná služba. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Anna Bečková Ragasová.



"Vysluhovanie svätej omše bude realizované prostredníctvom väzenských kaplánov a pastorov podľa záujmu väznených osôb. Individuálnou formou majú možnosť využiť čas na rozhovory alebo spovedanie. O duchovnú alebo pastoračnú službu môže požiadať každá väznená osoba individuálne," uviedla hovorkyňa. V prípade, že sa väznená osoba nechce zúčastniť na vigílii vianočnej svätej omše, môže prostredníctvom rozhlasového alebo televízneho vysielania sledovať a počúvať priame prenosy svätých omší.



Počas sviatkov majú väznené osoby možnosť využívať svoj voľný čas na rôzne kultúrno-osvetové činnosti, ktoré pre ne pripravil väzenský personál, ale aj na tie, ktoré si navrhli samy. Taktiež do viacerých ústavov zavítajú skauti a prinesú betlehemské svetlo. Rovnako môžu odsúdení využiť možnosť telefonovania s blízkymi.



Pre väznené osoby sú ďalej pripravené rôzne záujmové a športové aktivity, ako napr. besedy, rozhovory, kvízy a prednášky, ale aj rôzne turnaje, spoločenské hry, koncerty a pod. "V niektorých ústavoch pri príležitosti vianočných sviatkov bude vychádzať vianočné číslo väzenských novín s príspevkami samotných odsúdených. Samozrejme, aj v tomto prípade platí, že čím vyšší stupeň stráženia, tým väčší rozsah obmedzení pre odsúdeného a väčšia kontrola jeho pohybu. Preto nie na všetkých aktivitách sa môže zúčastniť každá väznená osoba," ozrejmila hovorkyňa.



Počas Štedrého dňa môžu väznené osoby využiť svoj voľný čas podľa vlastného uváženia. Okrem obvyklých voľnočasových aktivít, ako sú čítanie kníh z ústavnej knižnice, písanie korešpondencie či lúštenie krížoviek, sa môžu väznené osoby zapojiť aj do viacerých vianočných turnajov, napr. v dáme, šachu, stolnom tenise, v hode šípok a pod. Väzenský personál bude mať v tomto období vyhradený čas aj na individuálne rozhovory s väznenými osobami. Športové aktivity budú prispôsobené vonkajším podmienkam.



Na prvý sviatok vianočný budú v ústavoch koledovať väznené osoby. Tento rok sa mnohí zúčastnia aj na súťaži o najkrajšiu vianočnú koledu.



Hovorkyňa na druhej strane poukázala na to, že samotné obdobie býva pre odsúdených náročné, keďže pociťujú rôzne obmedzenia.