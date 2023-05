ZVJS: Počet eskort sa vlani medziročne zvýšil približne o 3000

Bratislava 28. mája (TASR) - V minulom roku vykonal Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) 44.490 eskort s počtom 306.259 eskortovaných osôb. Oproti roku 2021 sa počet eskort zvýšil približne o 3000. Eskortná činnosť patrí rozsahom medzi najvyťaženejšie úseky ochrany zboru. Vyplýva to z ročenky ZVJS za rok 2022.



"V sledovanom období bolo realizovaných 694 eskort so zvýšenými bezpečnostnými opatreniami, ktoré vykonali a zabezpečili príslušníci zboru zaradení v zásahových skupinách ústavov bez spolupráce s Policajným zborom, a 141 eskort so zvýšenými bezpečnostnými opatreniami v spolupráci s Policajným zborom," priblížili. Eskorty celoštátneho zvozu zabezpečovali ústavy Bratislava, Banská Bystrica, Nitra a Košice.



Na súdy bolo vykonaných 8230 eskort, v súvislosti s konaniami na prokuratúre 584. Do civilných zdravotníckych zariadení bolo vlani podľa ročenky vykonaných 12.842 eskort. Na pracoviská mimo ústavov bolo vykonaných 19.136 eskort.