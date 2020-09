ZVJS potvrdil ďalší prípad ochorenia COVID-19 u svojho príslušníka

Bratislava 10. septembra (TASR) - Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) vo štvrtok potvrdil ochorenie Covid-19 u ďalšieho zo svojich príslušníkov, ktorý zostáva v domácej karanténe. TASR to potvrdila hovorkyňa ZVJS Monika Kacvinská.



"Dňa 8. septembra Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave potvrdil u príslušníka zboru služobne zaradeného na generálnom riaditeľstve podozrenie na infekčné ochorenie Covid-19. Osobám, ktoré boli v priamom kontakte, bola v tejto súvislosti nariadená domáca karanténa," dodala hovorkyňa. Osoba bola pozitívne testovaná.



"V tejto súvislosti aktuálne evidujeme v karanténe okrem pozitívne testovanej osoby ďalších 24 osôb pracujúcich alebo slúžiacich na Generálnom riaditeľstve ZVJS. Dve z týchto osôb už poznajú výsledky testovania, pričom vyšli negatívne na prítomnosť ochorenia. Výsledky ostatných momentálne nie sú známe," dodala Kacvinská.



ZVJS vo štvrtok zároveň potvrdil, že výsledky kontrolného testovania sú u všetkých odsúdených a väzenského personálu v Opatovciach negatívne. Koncom augusta ZVJS informoval o prítomnosti ochorenia Covid-19 u odsúdeného zaradeného v otvorenom oddelení Opatovce a rovnako aj u jedného z príslušníkov. "Na základe potvrdenia negatívnych výsledkov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trenčín sú od dnes v ústave opäť povolené bezkontaktné nárokové návštevy za dodržania prijatých prísnych protiepidemických opatrení súvisiacich s výskytom ochorenia. Rovnako sa dnešným dňom odsúdení vrátili do práce," dodala hovorkyňa.



ZVJS do 26. augusta evidoval len jeden potvrdený prípad ochorenia Covid-19, a to u odsúdeného v ústave v Bratislave z konca marca, teda v prvej vlne nového koronavírusu. Do preventívnej karantény vtedy umiestnili 107 odsúdených a štyroch príslušníkov zboru.