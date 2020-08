ZVJS potvrdil prípad ochorenia COVID-19 u svojho príslušníka

Bratislava 28. augusta (TASR) - Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) v piatok potvrdil prípad ochorenia COVID-19 u jedného zo svojich príslušníkov, ktorý zostáva v domácej karanténe.



Ide o jedného z testovaných príslušníkov a odsúdených, ktorí prišli do styku s pozitívne testovaným väzňom zaradeným v otvorenom oddelení Opatovce. TASR o tom informovala hovorkyňa ZVJS Monika Kacvinská.



"Dňa 26. augusta 2020 sme informovali, že bol izolovaný jeden z odsúdených a prevezený do Nemocnice pre obvinených a odsúdených a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Trenčín, keďže sa začali u neho prejavovať príznaky ochorenia - zvýšená telesná teplota, mierny kašeľ. Riaditeľ ústavu zabezpečil zvýšené protiepidemické opatrenia a nariadil vykonanie testov pre ďalších 44 odsúdených a desiatich príslušníkov, ktorí boli s odsúdeným v priamom kontakte," objasnila ďalej hovorkyňa.



Podľa jej slov sa však obavy z ďalšieho ohniska na Slovensku nepotvrdili. "Výsledky testovania vylúčili ochorenie u 52 osôb, z toho 44 odsúdených a ôsmich príslušníkov. Výsledok jedného príslušníka známy zatiaľ nie je. Ochorenie sa teda potvrdilo u jedného z testovaných príslušníkov, ktorý je bezpríznakový. Keďže u neho bolo ochorenie potvrdené, ostáva v domácej karanténe," dodala Kacvinská.



ZVJS do stredy (26. 8.) evidoval len jeden potvrdený prípad nákazy ochorením COVID-19, a to u odsúdeného v ústave v Bratislave z konca marca, teda v prvej vlne nového koronavírusu. Do preventívnej karantény vtedy umiestnili 107 odsúdených a štyroch príslušníkov zboru.