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ZVJS: Právo hlasovať využilo aj 13 obvinených a 125 odsúdených
Z celkového počtu 1019 obvinených s hlasovacím právom využilo možnosť hlasovať v referende 13 z nich.
Autor TASR
Bratislava 5. júla (TASR) - Na sobotnom (4. 7.) referende sa zúčastnilo aj 13 obvinených a 125 odsúdených osôb. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré TASR zaslal Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Hlasovanie v ústavoch prebiehalo prostredníctvom prenosnej volebnej schránky.
Z celkového počtu 1019 obvinených s hlasovacím právom využilo možnosť hlasovať v referende 13 z nich. Hlasovacie právo využilo aj 125 odsúdených zo 6801 odsúdených s hlasovacím právom.
„Právo zúčastniť sa na referende mali aj obvinení a odsúdení nachádzajúci sa v deň jeho konania vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody. Hlasovať mohli tí, ktorí spĺňali zákonné podmienky a najneskôr v deň konania referenda dovŕšili 18 rokov veku a nemali prekážku práva voliť,“ informoval ZVJS.
Všetky ústavy v predstihu informovali obvinených a odsúdených o termíne konania referenda, ako aj o podmienkach a spôsobe hlasovania. „V prípade záujmu o účasť v referende mohol obvinený alebo odsúdený písomne požiadať obec, mesto alebo mestskú časť, v ktorej má trvalý pobyt, o vydanie a zaslanie hlasovacieho preukazu. V deň konania referenda boli pred členov okrskových volebných komisií predvedení obvinení a odsúdení, ktorí prejavili záujem využiť svoje volebné právo,“ priblížil zbor s tým, že celý proces bol organizovaný tak, aby sa zabezpečil účel väzby a výkonu trestu odňatia slobody, ako aj bezpečnosť všetkých zúčastnených osôb.
Referendum bolo neplatné, zúčastnilo sa na ňom len 16,13 percenta voličov. Rozhodovali v ňom o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra, a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Petíciu za referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati.
Z celkového počtu 1019 obvinených s hlasovacím právom využilo možnosť hlasovať v referende 13 z nich. Hlasovacie právo využilo aj 125 odsúdených zo 6801 odsúdených s hlasovacím právom.
„Právo zúčastniť sa na referende mali aj obvinení a odsúdení nachádzajúci sa v deň jeho konania vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody. Hlasovať mohli tí, ktorí spĺňali zákonné podmienky a najneskôr v deň konania referenda dovŕšili 18 rokov veku a nemali prekážku práva voliť,“ informoval ZVJS.
Všetky ústavy v predstihu informovali obvinených a odsúdených o termíne konania referenda, ako aj o podmienkach a spôsobe hlasovania. „V prípade záujmu o účasť v referende mohol obvinený alebo odsúdený písomne požiadať obec, mesto alebo mestskú časť, v ktorej má trvalý pobyt, o vydanie a zaslanie hlasovacieho preukazu. V deň konania referenda boli pred členov okrskových volebných komisií predvedení obvinení a odsúdení, ktorí prejavili záujem využiť svoje volebné právo,“ priblížil zbor s tým, že celý proces bol organizovaný tak, aby sa zabezpečil účel väzby a výkonu trestu odňatia slobody, ako aj bezpečnosť všetkých zúčastnených osôb.
Referendum bolo neplatné, zúčastnilo sa na ňom len 16,13 percenta voličov. Rozhodovali v ňom o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra, a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Petíciu za referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati.