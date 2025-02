ZVJS: V minulom roku bolo prijatých a vybavených 406 sťažností

Bratislava 23. februára (TASR) - V minulom roku bolo v rámci Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) prijatých a vybavených 406 sťažností obvinených a odsúdených. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím ide o porovnateľný počet (399). Pre TASR to uviedla hovorkyňa ZVJS Anna Bečková Ragasová.



Ako ďalej vysvetlila, sťažnosťou sa väznená osoba môže domáhať ochrany práv alebo právom chránených záujmov tohto obvineného alebo odsúdeného, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou organizačnej zložky zboru, a zároveň poukazuje na konkrétne nedostatky, ktorých odstránenie je v pôsobnosti organizačnej zložky zboru, najmä na porušenie právnych predpisov alebo vnútorných predpisov zboru. "Z uvedeného vyplýva, že sťažnosťou nie je podanie smerujúce voči konaniu iného obvineného alebo odsúdeného, teda vzájomnému konfliktu. V takomto prípade ide o podanie, ktoré má znaky disciplinárneho previnenia, priestupku alebo trestného činu," ozrejmila hovorkyňa.



V roku 2024 bolo väzňom uložených 5506 disciplinárnych trestov, z toho 1910 pokarhaní, 325 zákazov nákupov, 11 zákazov sledovania televízie, 1307 umiestnení do uzavretého oddielu v mimopracovnom čase, 1770 celodenných umiestnení do uzavretého oddielu, 110 samoväzieb a 73 prepadnutí veci.



Pokiaľ ide o druhy disciplinárnych trestov, ZVJS uvádza, že uložený disciplinárny trest musí byť primeraný závažnosti spáchaného disciplinárneho previnenia, spôsobu jeho spáchania, jeho následkom, okolnostiam, za ktorých bolo spáchané, doterajšiemu postoju väznenej osoby k plneniu povinností a aktuálnemu stavu osobnosti odsúdeného. "Vychádzajúc z vyššie uvedeného je teda na individuálnom posúdení a zvážení všetkých okolností zo strany príslušníka zboru s disciplinárnou právomocou, či zo strany väznenej osoby došlo alebo nedošlo k spáchaniu disciplinárneho previnenia, ako aj či je alebo nie je potrebné uložiť disciplinárny trest, a ak áno, tak aký," dodala hovorkyňa.