V snahe zabrániť samovraždám, v ústavoch hodnotia správanie väzňov

Bratislava 22. apríla (TASR) - V snahe zabrániť samovraždám v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, personál väzníc sleduje a hodnotí správanie väzňov, s ktorými denne zaobchádza. Zároveň posudzuje ich aktuálny psychický stav a vyhodnocuje získané informácie z korešpondencie, individuálneho pohovoru či priebehu trestného konania. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Monika Kacvinská.



"Relevantné informácie o psychickom stave väznenej osoby sa evidujú aj od osôb z civilného prostredia, ktoré boli v kontakte s väznenou osobou," priblížila. Sú to napríklad príbuzní, orgány činné v trestnom konaní či advokáti. Ak sa na základe týchto poznatkov identifikuje u väzňa zvýšené riziko samovražedného konania, zaradí sa do jednej z troch rizikových skupín.



S väznenou osobou, u ktorej bolo zistené nízke riziko samovražedného konania, sa vykonávajú častejšie cielené pohovory. ZVJS tiež sleduje písomnú či ústnu komunikáciu väzňa a jeho postavenie v skupine. "Je potrebné si uvedomiť, že väznené osoby možno obmedziť počas výkonu väzby alebo výkonu trestu len vo výkone tých práv a slobôd, ktorých výkon by bol v rozpore s účelom výkonu väzby alebo výkonu trestu," ozrejmila Kacvinská.



V prípade potreby sa väzneným osobám poskytnú psychologické služby. "Obvineným sa poskytujú iba na ich žiadosť alebo na podnet príslušníka zboru alebo inej osoby len s ich súhlasom," vysvetlila Kacvinská.



Osobám, u ktorých bolo identifikované stredné riziko samovražedného konania, sa zase poskytujú cielené a systematické psychologické služby podľa stanoveného programu. "Väznená osoba je kontrolovaná v nepravidelných časových intervaloch, v rozsahu najviac 30 minút," priblížila hovorkyňa.



V tretej rizikovej skupine sa u obvineného alebo odsúdeného s vysokým rizikom samovražedného konania realizuje nepretržitá kontrola jeho pohybu a činností. Deje sa tak v cele či izbe na to určenej pomocou kamerového systému, okrem priestorov hygienického zariadenia a sprchy. "Personál zboru nemôže monitorovať technickými prostriedkami priestory štandardných ciel, kontrolovať, respektíve byť prítomný pri vykonávaní osobnej hygieny," potvrdila Kacvinská. Zamestnanci sú povinní rešpektovať ľudskú dôstojnosť väzňov a nesmú používať kruté, neľudské alebo ponižujúce spôsoby zaobchádzania.



Väzňovi v tretej rizikovej skupine je zároveň zabezpečená psychiatrická starostlivosť na prekonanie aktuálneho krízového stavu na psychiatrickom oddelení Nemocnice pre obvinených a odsúdených.