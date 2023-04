ZVJS: Väzni majú cez Veľkú noc duchovný, športový a kultúrny program

Bratislava 8. apríla (TASR) - Pre väznené osoby v slovenských ústavoch je počas veľkonočných sviatkov pripravený duchovný program. Okrem sviatosti zmierenia, omší a obradov majú možnosť aktívne sa zapojiť do katechéz obradov Veľkej noci i poklony krížu. Pripravený je aj kultúrny program či športové aktivity. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Monika Kacvinská.



"Počas obdobia veľkonočných sviatkov duchovnú službu v ústavoch zabezpečujú pre väznené osoby väzenskí dekani, kapláni a pastori viacerými formami. Väznené osoby, ktoré budú chcieť prežiť sviatky duchovnejšie, budú mať možnosť v ústavoch pristúpiť k sviatosti zmierenia," priblížila hovorkyňa. Prostredníctvom pastorov sú naplánované aj evanjelické služby Božie, pašie so spoveďou a Večerou pánovou. Taktiež môžu väznené osoby svoj voľný čas využiť na osobnú modlitbu v kaplnke a duchovné rozhovory. Okrem toho je naplánované aj premietanie filmov s duchovnou tematikou.



Pripravené sú aj rôzne kvízy a aktivity, ktoré sa počas bežného roka nerealizujú. "Do programu sa väznené osoby môžu zapojiť individuálnou alebo skupinovou formou. Ešte pred samotným slávením sviatkov si mohli skrášliť priestory a nástenky veľkonočnou výzdobou a zhotoviť rôzne veľkonočné pozdravy," podotkla Kacvinská.



Voľnočasové aktivity a trávenie voľného času v podobe kvízov, prednášok, besied, turnajov a súťaží sú zamerané na všeobecný prehľad, fyzickú zdatnosť, ale aj odhalenie svojho talentu. Pripravené sú aj prednášky. Počas sviatkov veľkonočných sviatkov sa v ústavoch konajú športové a iné turnaje.



Väznené osoby môžu svoj voľný čas využiť aj na čítanie dostupnej literatúry, ktorú je možné vypožičať si z ústavnej knižnice či spoločné čítanie rozprávok. "Rovnako môžu písať listy, hrať spoločenské hry, lúštiť krížovky a osemsmerovky, či zapojiť sa do výtvarno-relaxačnej činnosti," podotkla. Majú tiež mimoriadne povolenie sledovať televízne vysielanie do 24.00 h. Prostredníctvom videoprojekcie je k dispozícii aj široká ponuka filmov.



V slovenských väzeniach je 10.117 väznených osôb, z toho obvinených 1420 a 8697 odsúdených. Vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody sa nachádza 54 mladistvých osôb a 453 cudzincov.