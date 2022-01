Vo väzení budú môcť sledovať novoročný príhovor prezidentky či omšu

Bratislava 1. januára (TASR) - Osoby v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody majú možnosť v prvý deň Nového roka sledovať novoročný príhovor prezidentky SR či priamy prenos novoročnej svätej omše s požehnaním pápeža. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Monika Kacvinská.



Väzni sa môžu počas sviatku zapojiť do organizovaných činností alebo sa sami rozhodnúť, ako strávia svoj voľný čas. Môžu ho využívať na rozhovory, na individuálnu záujmovú činnosť na celách, cvičenie s vlastnou váhou a posilňovanie. "V rámci športových aktivít sa môžu zapojiť do novoročného stolnotenisového turnaja či do novoročného futbalového zápasu, ak to počasie umožní," priblížila Kacvinská.



Všetky podujatia sa budú podľa jej slov realizovať za prísneho dodržiavania protiepidemických opatrení. "Počas všetkých podujatí bude platiť zásada prekrytia horných dýchacích ciest. Po ukončení aktivít bude priestor vydezinfikovaný, vyvetraný a ponechá sa aj časový odstup pre konanie ďalšej aktivity," dodala Kacvinská.