ZVJS: Väzni sa môžu počas sviatkov venovať viac i duchovným aktivitám

Bratislava 25. decembra (TASR) – Väznené osoby môžu počas vianočných sviatkov venovať viac času aj duchovným aktivitám. Pred Vianocami a počas nich im je vo väčšej miere k dispozícii duchovná služba. TASR o tom informovala hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Monika Kacvinská.



"Kňazi a pastori budú slúžiť sväté omše, na ktorých sa väznené osoby môžu podľa záujmu individuálne alebo skupinovo zúčastniť," priblížila s tým, že individuálnou formou sú poskytované rozhovory a spovedanie.



"Na Prvý sviatok vianočný je zvykom, že domácnosti navštevujú koledníci. V našich ústavoch nimi budú členovia hudobných krúžkov, ktorí navštívia jednotlivé oddiely ústavov a predvedú vianočné pásmo," uviedla s tým, že väznení môžu sledovať v televízii aj požehnanie Urbi et Orbi alebo počúvať vianočný príhovor v ústavnom rozhlase.



"Ďalej majú možnosť zúčastniť sa slávnostnej vianočnej svätej omše v kaplnke alebo v priestore na to určenom. S väzenským kaplánom a pastorom počas dňa môžu individuálnou alebo skupinovou formou realizovať rôzne duchovné aktivity," dodala. Napríklad v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová je na programe divadelné predstavenie Narodenie Ježiša Krista. Počas dňa majú všetky väznené osoby možnosť sledovať filmy s vianočnou tematikou a iné vianočné vysielanie.



Počas 25. a 26. decembra sú pripravené vedomostné a vianočné kvízy. "Aj počas týchto dvoch sviatočných dní môžu svoj voľný čas využiť na hranie spoločenských hier, čítanie kníh a časopisov, lúštenie krížoviek, sudoku a maľovanie," priblížila. Taktiež sa môžu aktívne zapojiť do vianočných turnajov v trojboji, stolnom tenise, stolnom futbale, šachu, biliarde a iných spoločenských hrách.



Pripravená je súťaž o železného muža, súťaž v kľukoch a takzvaných brušákoch. Môžu sa zapojiť aj do speváckej súťaže Superstar. "V prípade dobrých klimatických podmienok sa v niektorých ústavoch bude konať nohejbalový zápas na vonkajšom ihrisku. Samozrejme sú pripravené aj besedy a prednášky s vianočnou tematikou. Zaujímavou aktivitou tento rok bude takzvané Vianočné inkognito, v ktorom o sebe väznené osoby prezradia niečo viac," dodala hovorkyňa.



K 21. decembru 2022 sa v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody nachádzalo spolu 9980 väznených osôb. Z toho je 1460 obvinených a 8520 odsúdených. Vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody sa nachádza 51 mladistvých osôb a 405 cudzincov.