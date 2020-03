ZVJS: Väzni vyrobili do piatka približne 12.000 ochranných rúšok

Bratislava 15. marca (TASR) - Približne 12.000 ochranných rúšok vyrobili slovenskí väzni od 5. marca do piatka 13. marca v siedmich slovenských väzeniach. TASR o tom informovala hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Monika Kacvinská.



Rúška sú distribuované medzi jednotlivé Ústavy na výkon trestu odňatia slobody (ÚVTOS) a Ústavy na výkon väzby (ÚVV). "Aktuálne šije rúška 93 odsúdených a využívajú sa aj zákonné možnosti nadčasovej práce. Výroba sa realizuje v siedmich ústavoch, ktoré majú zriadené strediská šitia, a to v ústave Košice-Šaca, Banskej Bystrici-Kráľovej, Košiciach, Nitre-Chrenovej, Želiezovciach, Ružomberku a Dubnici nad Váhom," uviedla hovorkyňa.



Primárne sú rúška určené pre potreby ZVJS, ako aj pre subjekty spadajúce pod rezort spravodlivosti. "V prípade požiadaviek na výrobu pre štátne hmotné rezervy, je zbor pripravený realizovať aj túto požiadavku podľa svojich kapacitných možností," zdôraznila Kacvinská. Rúška na tvár sa vyrábajú predovšetkým zo zdravotnícky odporúčaných materiálov, ktoré je možné prať na vysokej teplote, chemicky čistiť a žehliť.



ZVJS prijal opatrenia v súvislosti s novým koronavírusom. Pri vstupe do všetkých ústavov a zariadení zboru sa meria telesná teplota bezkontaktným teplomerom. Osobe s telesnou teplotou vyššou ako 37,5 stupňa alebo s inými príznakmi ochorenia COVID-19 a taktiež osobe, ktorá odmietla meranie, sa zamedzí vstup do ústavu.



V prípade orgánov činných v trestnom konaní, sudcu, obhajcu, advokáta a inej osoby poskytujúcej právnu pomoc a ďalšej oprávnenej osoby a orgánu sa zváži zamedzenie vstupu. V prípade vykonávania takýchto vstupov poskytne ústav vstupujúcim osobám rúško na tvár, ak nemajú vlastné.



Slovenská advokátska komora podľa hovorkyne zabezpečí informovanie advokátov. "V prípade, že advokátovi nebude umožnený vstup, dostane záznam, ktorým preukáže dôvod neumožnenia kontaktu s klientom," uviedla hovorkyňa ZVJS.



Do piatka sa v slovenských väzeniach nachádzalo 10.702 osôb, z toho 9078 odsúdených a 1624 obvinených. V ústavoch sa nachádzalo aj 223 cudzincov, z toho 94 obvinených a 129 odsúdených.