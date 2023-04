ZVJS: Veľkonočné sviatky bude môcť stráviť doma 136 odsúdených väzňov

Bratislava 7. apríla (TASR) - Veľkonočné sviatky bude môcť stráviť doma so svojimi blízkymi 136 odsúdených väznených osôb. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Monika Kacvinská.



Mimoriadne voľno na opustenie ústavu udelili 83 odsúdeným, z nich 34 je monitorovaných technickými prostriedkami. Vychádzku mimo ústavu na účel stretnutia s blízkymi na čas najviac 48 hodín udelili 40 odsúdeným.



Hovorkyňa priblížila, že mimoriadne voľno možno udeliť odsúdenému formou disciplinárnej odmeny za dlhodobé pozitívne výsledky dosahované pri plnení programu zaobchádzania, plnení pracovných povinností, výkone prospešných prác mimo ústavu alebo za vykonanie príkladného činu.



V slovenských väzeniach je 10.117 väznených osôb, z toho obvinených 1420 a 8697 odsúdených. "V súčasnosti sa vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody nachádza 54 mladistvých osôb a 453 cudzincov," spresnila.



Väznené osoby, ktorým nebude umožnené počas sviatkov opustiť ústav, budú môcť objať svojich blízkych počas návštev v ústave. "A hoci videonávštevy a telefonovanie priamy kontakt s blízkymi nenahradia, aj v tomto období ich väznené osoby budú môcť využívať vo väčšom rozsahu," dodala hovorkyňa.



Ako ďalej uviedla, stravovanie je počas veľkonočných sviatkov prispôsobené kultúrnym a náboženským zvyklostiam, ale aj tradíciám v jednotlivých regiónoch, s prihliadaním na zdravotný stav väznených osôb. "Dodržiavanie pôstu je na individuálnom rozhodnutí väznených osôb. Strava bude vydávaná štandardným spôsobom a nebudú chýbať ani tradičné jedlá," podotkla.



Na Veľký piatok budú na obed podávané polievky a okrem nich napríklad vyprážané rybie filé s varenými zemiakmi a šalátom. Na večeru dostanú väznení napríklad špenátové halušky so syrovou omáčkou, parené buchty alebo šošovicový prívarok.