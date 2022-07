ZVJS víta, aby o zaradení do stupňa stráženia rozhodovala väznica

Bratislava 30. júla (TASR) – Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) súhlasí s návrhom rezortu spravodlivosti, aby o zaradení väzňov do stupňa stráženia rozhodovala tzv. umiestňovacia komisia konkrétnej väznice. V súčasnosti o tom rozhodujú súdy. TASR to uviedla hovorkyňa ZVJS Monika Kacvinská v reakcii na navrhovanú novelu zákona o výkone trestu odňatia slobody, ktorú v súčasnosti možno pripomienkovať.



"Hodnotenie nebezpečnosti páchateľa v súvislosti so škodlivosťou činu neznamená, že páchateľ je nebezpečný v rovnakej miere ako trestný čin," vyhlásila s tým, že k navrhovanej zmene Slovenskú republiku opakovane vyzýva Európsky výbor na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.



Výbor podľa jej slov zdôraznil, že "diferenciáciu väzňov by malo vždy robiť vedenie väznice na základe individuálneho posúdenia rizika a potrieb vo svetle správania sa každého odsúdeného po nástupe na výkon trestu". Väzenský personál by mal mať totiž oveľa lepšie predpoklady na stanovenie primeraného stupňa bezpečnostných opatrení v prípade odsúdeného v danom ústave než sudca v štádiu vynášania rozsudku.



V praxi by to malo znamenať, že by sa odsúdený až do rozhodnutia komisie nachádzal v tzv. nástupnom oddiele. "Ide o oddiel, ktorý sa v ústavoch zriaďuje na účel zabezpečenia adaptácie odsúdeného a oboznámenia sa s podmienkami výkonu trestu," vysvetlil hovorca Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Peter Bubla. O zaradení by mala komisia rozhodnúť do 90 dní od nástupu odsúdeného do výkonu trestu.



Ako ďalej Kacvinská uviedla, zástupcovia ZVJS boli súčasťou odbornej komisie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (SaS) pre prípravu legislatívnych zmien upravujúcich podmienky výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody, "a teda aj pri tvorbe predmetného novelizačného znenia, s ktorým sa plne stotožňujeme".



Rezort spravodlivosti navrhuje v rámci novely zlepšiť podmienky pre odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody. Okrem definovania minimálnej obytnej plochy aj umiestňovaním odsúdených čo najbližšie k miestu ich bydliska. Právo na návštevu by sa mohlo rozšíriť o videonávštevu, navrhuje sa aj zvýšenie minimálnej doby telefonovania odsúdených. Úpravy sa má dočkať výkon trestu odňatia slobody matiek s deťmi či výkon trestu v otvorenom oddelení i špecializovaných oddieloch. Legislatívny návrh možno pripomienkovať do 11. augusta. Účinnosť legislatívy je navrhovaná od januára 2023. V prípade ustanovení týkajúcich sa určovania a zmeny stupňa stráženia o rok neskôr.