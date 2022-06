ZVJS: Vlani chodilo denne do práce priemerne vyše 4000 odsúdených

Bratislava 12. júna (TASR) - Z celkového priemerného počtu 10.338 obvinených a odsúdených spĺňalo v roku 2021 podmienky na zaradenie do práce 6400 osôb. Z nich priemerne 4077 odsúdených a 27 obvinených chodilo denne do práce. Vyplýva to z ročenky Zboru väzenskej a justičnej stráže za rok 2021.



"Z evidovaného počtu 6400 zaraditeľných osôb bolo v priemere denne do práce zaradených 4077 odsúdených a 27 obvinených, čím sa za hodnotený rok dosiahla 64,13-percentná zamestnanosť," priblížili. V porovnaní s rokom 2020 je to pokles o vyše dve percentá.



Z priemerného počtu 4104 obvinených a odsúdených bolo 946 zaradených v strediskách vnútornej prevádzky (VP) a 3158 osôb v strediskách vedľajšieho hospodárstva (VH). Počty zaradených obvinených a odsúdených vo VH boli podľa zboru vlani výrazne ovplyvnené pandémiou ochorenia COVID-19.



"Priemerná pracovná odmena obvinených a odsúdených, ktorá predstavuje odmeňovanie podľa plnenia výkonových noriem, rozsahu pracovnej doby, dosahovanej kvality práce, druhu vykonanej práce a počtu odpracovaných hodín za kalendárny mesiac, bola dosiahnutá vo výške 171,58 eura," dodali. V strediskách vedľajšieho hospodárstva dosiahla 152,22 eura a v strediskách vnútornej prevádzky 236,20 eura.