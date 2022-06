Zbor väzenskej a justičnej stráže vlani vykonal takmer 41.500 eskort

Bratislava 11. júna (TASR) – V minulom roku vykonal Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) 41.455 eskort s počtom 275.944 eskortovaných osôb. Eskortná činnosť patrí rozsahom medzi najvyťaženejšie úseky ochrany zboru. Vyplýva to z ročenky ZVJS za rok 2021.



"So zvýšenými bezpečnostnými opatreniami bolo realizovaných 902 eskort, ktoré vykonali a zabezpečili príslušníci zboru zaradení v zásahových skupinách ústavov bez spolupráce s Policajným zborom a 189 eskort za zvýšených bezpečnostných opatrení v spolupráci s Policajným zborom," priblížili. Eskorty celoštátneho zvozu zabezpečovali ústavy Bratislava, Banská Bystrica, Nitra a Košice.



"Špecifickú úlohu pri celoštátnom zvoze zohrávalo Zberné eskortné stredisko v Sučanoch, do ktorého sa počas vykonávania eskort prepravila väčšina eskortovaných osôb a po vykonaní potrebných administratívnych, logistických a organizačných úkonov sa následne eskortovali do cieľových ústavov v rámci SR," dodal v ročenke ZVJS.



Na konanie na súde bolo vykonaných 7860 eskort. Eskortovanie 13.761 osôb zabezpečovalo 29.135 príslušníkov. Spolu 495 eskort na konanie na prokuratúre, počas ktorých bolo eskortovaných 548 osôb, zabezpečovalo 1548 príslušníkov zboru.



Do civilných zdravotníckych zariadení bolo podľa ročenky vykonaných 11.631 eskort s 13.666 osobami. Eskorty zabezpečovalo 36.763 príslušníkov zboru. Pri 17.306 eskortách na pracoviská mimo ústavov bolo eskortovaných 209.696 osôb a eskorty zabezpečovalo 21.885 príslušníkov zboru.