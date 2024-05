ZVJS vykonal vlani 44.451 eskort s počtom 305.051 eskortovaných osôb

Bratislava 5. mája (TASR) - V minulom roku vykonal Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) 44.451 eskort s počtom 305.051 eskortovaných osôb. Oproti roku 2022 ide o mierny pokles. Eskortná činnosť patrí rozsahom medzi najvyťaženejšie úseky ochrany zboru. Vyplýva to z ročenky ZVJS za rok 2023.



"V sledovanom období bolo realizovaných 559 eskort so zvýšenými bezpečnostnými opatreniami, ktoré vykonali a zabezpečili príslušníci zboru služobne zaradení v zásahových skupinách ústavov bez spolupráce s Policajným zborom, 103 eskort so zvýšenými bezpečnostnými opatreniami bolo vykonaných v spolupráci s Policajným zborom," priblížili. Eskorty celoštátneho zvozu zabezpečovali ústavy Bratislava, Banská Bystrica, Nitra a Košice. Špecifickú úlohu pri celoštátnom zvoze zohrávalo Zberné eskortné stredisko v Sučanoch.



Na súdy bolo vykonaných 8512 eskort, v súvislosti s konaniami na prokuratúre 561. Do civilných zdravotníckych zariadení bolo vlani podľa ročenky vykonaných 13.430 eskort. Na pracoviská mimo ústavov bolo vykonaných 18.245 eskort.



Celkovo sa v slovenských ústavoch k 31. decembru 2023 nachádzalo 8305 odsúdených osôb a 1419 obvinených osôb.