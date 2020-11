Zvolen očakáva aj ľudí, ktorí v zelených okresoch testovanie nestihli

Zvolen 8. novembra (TASR) – Vo Zvolene je aj počas nedele ľuďom prichádzajúcim z takzvaných zelených okresov k dispozícii odberové miesto v Hoteli Tenis s posilnenými odberovými tímami a veľkokapacitným parkoviskom.



V „zelenom“ Žiari nad Hronom v sobotu (7. 11.) nestihli otestovať všetkých záujemcov na ochorenie COVID-19. Počas dňa sa pred odberovými miestami tvorili dlhé rady, podvečer boli stále plne vyťažené. Samospráva preto na sociálnej sieti ľuďom odporučila, aby v nedeľu navštívili niektoré z odberových miest v okrese Zvolen. V Banskej Štiavnici sobotné testovanie nakoniec predĺžili pre veľký záujem do 22.00 h.



Prednostka okresného úradu vo Zvolene Martina Mészáros Bariaková potvrdila, že v okresoch Žarnovica, Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica sa v nedeľu netestuje, záujemcom preto odporučila cestovať do Zvolena. Testovanie v nedeľu, naopak, pokračuje v zelených okresoch Veľký Krtíš, Rimavská Sobota, Lučenec. V okrese Krupina sa bude testovať do 14.00 h.



V 45 okresoch Slovenska v nedeľu pokračuje druhé kolo plošného testovania na ochorenie COVID-19. Ide o tzv. červené okresy, kde počet ľudí s pozitívnym výsledkom testov dosiahol v minulotýždňovom prvom kole testovania hranicu 0,7 percenta.