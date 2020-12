Oslavy Silvestra a príchodu nového roku vo Zvolene nebudú

Zvolen 31. decembra (TASR) - Oficiálne oslavy Silvestra a príchodu nového roku vo Zvolene tento rok na námestí nebudú. Pre TASR to vo štvrtok uviedol hovorca mesta Martin Svatuška.



„Aktuálny koniec roka bude aj vo Zvolene iný, ako ho poznáme z minulosti. Pre šírenie nového koronavírusu a prijaté opatrenia bude iba minulosťou. Veríme však, že situácia sa bude v roku 2021 už len zlepšovať a takto o rok si silvestrovské oslavy budú môcť obyvatelia mesta opäť užiť priamo na námestí. Presne tak, ako sú na to zvyknutí,“ zhrnul.



Mesto Zvolen tradične usporiadalo pre svojich občanov silvestrovský koncert a spoločné vítanie nového roka priamo na námestí. Nasledovala diskotéka pod holým nebom až do skorých ranných hodín.