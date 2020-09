Semester na Technickej univerzite vo Zvolene pokračuje prezenčne

Zvolen 29. septembra (TASR) – Zimný semester akademického roka 2020/2021 na Technickej univerzite vo Zvolene je v súčasnosti stále v prezenčnej forme. Pre TASR to v utorok potvrdila Tatiana Slivková, ktorá zastrešuje komunikáciu univerzity s médiami. „Keďže na škole nie je ani jeden pozitívny prípad, bude sa čakať na ďalšie rokovanie vlády,“ dodala.



Ústredný krízový štáb odporúča vysokým školám zabezpečiť distančnú formu vzdelávania, ak je to možné. Počas pondelkového rokovania ústredného krízového štábu o tom informoval premiér Igor Matovič. Študentom vo Zvolene sa akademický rok začal v pondelok.



„Je vysoko pravdepodobné, že v priebehu zimného semestra prejdeme na kombinovanú, respektíve dištančnú metódu výučby. Bol by som však veľmi rád, keby sme absolvovali prezenčnou metódou výučbu aspoň počas niekoľkých úvodných týždňov,“ uviedol po otvorení akademického roka rektor Technickej univerzity vo Zvolene Rudolf Kropil.



Škola sa však pripravila aj na najhorší scenár vývoja šírenia ochorenia COVID-19, v tomto prípade sa výučba presunie do online priestoru. Učitelia absolvovali školenie, ako využívať aplikácie na tímovú prácu.



Podľa semafora okresov a počtu prírastkov je v súčasnosti mesto Zvolen v zelenej fáze. K 27. septembru eviduje tento región 41 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom.