Zlaté Štúrove perá putujú do Považskej Bystrice a Trnavy

Zvolen 24. júna (TASR) - Zlaté Štúrovo pero a hlavnú cenu Nadácie Čisté slovo, ktoré sú najvyššími oceneniami súťaže novinárskych adeptov Štúrovo pero, získal v kategórii stredoškolských časopisov Rozhľad z Gymnázia Považská Bystrica.



V kategórii vysokoškolských časopisov porota tieto ceny udelila časopisu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Atteliér. Výsledky súťaže zverejnili vo štvrtok online na stránke hlavného organizátora súťaže Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene.



Ako pre TASR uviedla riaditeľka knižnice Milota Torňošová, porota oceňovala aj jednotlivcov stredoškolákov za ich novinárske príspevky. Hlavné ceny Literárneho fondu získali ako prvá Viktória Karelová zo Spojenej školy na Tilgnerovej v Bratislave, druhá bola Valentína Sedileková z LEAF Academy v Bratislave a tretia Emma Čačková z bilingválneho gymnázia na Ulici T. Ružičku v Žiline.



Talentovaní novinári - vysokoškoláci boli oceňovaní rovnako hlavnými cenami Literárneho fondu. Prvé miesto získala Karolína Klinková z Univerzity Karlovej v Prahe, druhé miesto pridelila porota Martinovi Makarovi z Prešovskej univerzity v Prešove a tretie miesto získala Dominika Chrastová z Univerzity Komenského v Bratislave.



V kategórii online publicistiky získal prvé miesto podcast Namojdušu z Univerzity Komenského v Bratislave a jeho autorka Kristína Kaňuchová.



Okrem toho porota udelila aj Cenu Nadácie Slovenskej sporiteľne za rubriky napomáhajúce zvyšovaniu finančnej gramotnosti na stredných školách.



Súťaž, ktorá sa vlani z dôvodu pandémie nového koronavírusu nekonala, zahŕňala tento rok prácu nádejných novinárov za roky 2020/2021. Svoje práce hodnotiteľom zaslali redakčné tímy 70 stredoškolských a deviatich vysokoškolských časopisov.



Do kategórie novinárske príspevky jednotlivcov zaslalo súťažné práce 70 stredoškolákov celkovo s 225 novinárskymi príspevkami a do súťaže prispelo aj 29 vysokoškolákov so 67 novinárskymi príspevkami. Zapojilo sa tiež 20 elektronických formátov v kategórii online žurnalistika - podcasty, e-magazíny, školské televízie, študentské webové stránky a podobne.



Jedným z partnerov súťaže je aj Tlačová agentúra Slovenskej republiky.