Najdôležitejším odkazom pápeža je ľudskosť, priblížil Zvolenský

Bratislava 15. septembra (TASR) - Najdôležitejším odkazom, ktorý pápež František na Slovensku zanechal, je ľudskosť, myslí si bratislavský arcibiskup a predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský. Ako uviedol bezprostredne po jeho odlete, Svätý Otec je človekom v tom najhlbšom slova zmysle. Hovoril o dojatí, vďačnosti a radosti z jeho návštevy.



"Sú tu náboženské posolstvá, ktoré sú dôležité pre nás. My sme za ne veľmi vďačný. Ale ak by to malo byť pre celú spoločnosť, tak by som hovoril o tej ľudskosti, môžeme povedať priblíženie sa každému človeku. Bez rozdielu rasy, náboženstva... jednoducho, hlboká ľudskosť pápeža, to je to hlavné posolstvo," vyhlásil Zvolenský.



Návštevu pápeža vníma predseda KBS ako dar. "Myslím, že to boli krásne dni pre Slovenskú republiku. Asi sa dotkol sŕdc každého z nás," poznamenal arcibiskup.



Pri rozlúčke s pápežom mu Zvolenský poďakoval. "Povedal som mu, že svojimi slovami a gestami rozsieval dobro a my sa budeme usilovať, aby prinieslo úrodu. On sa na to milo usmial a asi takto sme sa rozlúčili," priblížil. To, ako pápež vníma Slovensko, sa podľa neho možno domnievať z jeho príhovorov. "Sú tam niektoré prekvapujúce hodnotenia nás, Slovákov," myslí si arcibiskup.







Otázka, aká je šanca, že pápež František príde na Slovensko znova, je podľa Zvolenského ťažká. "Radi by sme ho privítali znova," uviedol s úsmevom.



Pastoračná návšteva pápeža Františka na Slovensku sa v stredu popoludní skončila. Po svätej omši v Národnej svätyni v Šaštíne sa pápež na bratislavskom letisku rozlúčil a odcestoval do Ríma. Počas štyroch dní v Slovenskej republike absolvoval stretnutia s najvyššími predstaviteľmi štátu, zástupcami náboženských obcí, aj židovskej či rómskej komunity. Okrem Šaštína navštívil tiež Bratislavu, Košice a Prešov.