Zvolenský: Pandémia zdôraznila úlohu rodiny ako domácej cirkvi

Bratislava 21. apríla (TASR) - Pandemická skúsenosť zdôraznila ústrednú úlohu rodiny ako domácej cirkvi a dôležitosť komunitných väzieb medzi rodinami. Na online konferencii Fungujúca a stabilná rodina, ktorú organizuje Konferencia biskupov Slovenska (KBS) v Bratislave, to povedal jej predseda Stanislav Zvolenský.



"Takéto väzby robia z cirkvi autentickú rodinu rodín", uviedol. Medzi najvážnejšie negatívne dosahy pandemickej situácie patrí podľa Zvolenského vzrast domáceho násilia, diskriminácie a znásobenie ťažkostí života rodiny. "I z tohto dôvodu sme sa po predchádzajúcich konferenciách, ktoré sa venovali riešeniam rôznych krízových rodinných situácií, rozhodli so spoluorganizátormi zamerať sa na identifikovanie riešení, ktoré zabezpečia zachovanie fungujúcej a stabilnej rodiny. Chceme ponúknuť pozitívny pohľad a klásť tak dôraz na prevenciu, aby sa rodiny neprepadli do krízovej oblasti," pripomenul.



Pápež František vyhlásil tento rok za Rok rodiny. Privítal tiež, že sa téme podpory stabilnej rodiny venujú spolu so zástupcami verejných inštitúcií - Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, sudcami, ako aj neziskovým sektorom. "Verím, že spoločným úsilím štátu, spoločnosti a cirkvi môžeme prispieť k spoločnému dobru, ktorým je iste aj autonómia rodiny a podpora jej vnútorných regeneračných a ozdravných mechanizmov," povedal predseda KBS, ktorá konferenciu organizuje v spolupráci so Spoločnosťou Úsmev ako dar, Asociáciou rodinných sudcov a Teologickou fakultou Trnavskej univerzity.



Konferencia je štvrtým pokračovaním podujatí v predošlých rokoch, ktoré sa zameriavali na najlepšie záujmy dieťaťa, odpustenie a zmierenie ako prevenciu rozpadu rodiny a riešenia pre rodiny v kríze. Teraz sa venuje téme podpory zachovania fungujúcej a stabilnej rodiny. Cieľom konferencie je identifikovať riešenia a dobré príklady z praxe, ktoré zabezpečia zachovanie fungujúcej a stabilnej rodiny. Konkrétne, aby sa rodiny neprepadli do krízovej oblasti.