Zvolenský: Posolstvo Veľkej noci je o pokoji, otvorme sa preň

Bratislava 2. apríla (TASR) - Posolstvo Veľkej noci je o pokoji, otvorme sa preň. V súvislosti s veľkonočnými sviatkami to uviedol bratislavský arcibiskup a predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Stanislav Zvolenský vo videu na profile Bratislavskej arcidiecézy.



Poukázal na to, že pri slávení mu v chrámoch chýbajú veriaci. "Slávenie v prázdnej katedrále je naozaj slávenie, ktoré je neúplné," povedal. Ako doplnil, napriek všetkým ťažkostiam, ktoré verejnosť prežíva, mysleli kňazi na ľudí, ako môžu kňazskú službu poskytnúť a ako im byť nablízku. "Stále znova a znova sa vraciame k tomu, že sme k dispozícii pre takzvanú individuálnu pastoráciu, pre stretnutie s každým z vás osobne. Veľmi poslúži, keď by ste si dopredu s vašim dôstojným pánom farárom alebo kaplánom dohodli stretnutie," uviedol Zvolenský.



Zároveň poprosil veriacich, aby so svojím zámerom, keď chcú prísť do kostola a prijať sviatosti, oboznámili kňaza dopredu a dohodli si termín. Poukázal pritom na rešpektovanie hygienických predpisov a možnosti predísť zhromaždeniu väčšieho počtu ľudí v kostoloch. "Kňazi sú pripravení takto vám slúžiť. Táto služba nám ukazuje viacej hodnotu každého z vás, vaše nenahraditeľné miesto v našich spoločenstvách," povedal Zvolenský.



Poznamenal, že posolstvo Veľkej noci je o pokoji. "Tak nech aj tá príprava na Veľkú noc, a potom aj celé slávenie je pre nás všetkých príležitosťou, aby sme vo svojom vnútri otvorili sa pre Boží pokoj a mohli ho potom prinášať aj k tým, ktorých budeme na svojej životnej ceste stretávať," uzavrel Zvolenský.