Zvolenský: Slová Svätého Otca na Slovensku boli nadčasové, až prorocké

Bratislava 15. septembra (TASR) - Slová Svätého Otca na Slovensku boli nadčasové, ba až prorocké. Pre TASR to uviedol pri príležitosti ročného výročia návštevy pápeža Františka na Slovensku bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský.



"Hoci sme pred rokom ani len netušili, že môže dôjsť k vojne na Ukrajine, pápež František už vtedy po stretnutí s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou v septembri 2021 povedal: Kým na rôznych frontoch pokračujú boje o nadvládu, nech táto krajina naďalej potvrdzuje svoje posolstvo integrácie a pokoja a Európa nech sa vyznačuje solidaritou prekračujúcou jej hranice," uviedol Zvolenský. Poznamenal, že počas vlaňajšej návštevy Svätého Otca na Slovensku veriaci videli na vlastné oči pozornosť, ktorú pápež venuje ľuďom na okraji spoločnosti. "Chudobným, prehliadaným, opusteným. Iné je to vnímať, keď to pápež František hovorí z Ríma alebo z inej krajiny, a inak to vnímame, keď takto robil u nás doma, na Slovensku," povedal.



Podľa Zvolenského sa medzi myšlienkami a odkazmi, ktoré odzneli z úst pápeža na Slovensku, nájde viacero, ktoré si ľudia uvedomili až neskôr. "Azda sú to slová, ktoré povedal veriacim pred národnou bazilikou Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne: 'Kráčaním premáhate pokušenie statickej viery, ktorá sa uspokojí s nejakým obradom alebo starou tradíciou, vychádzate zo svojho vnútra, nesiete v batohu svoje radosti a bolesti a robíte zo svojho života púť lásky k Bohu a bratom a sestrám... A prosím vás, zostaňte na ceste, stále! Nezastavte sa!'," povedal Zvolenský. Tieto slová sú podľa jeho slov priamou výzvou celej cirkvi, aby sme neustrnuli, ale boli stále aktívni a vnímaví na Božie vnuknutia a znamenia doby.



Pápež František na minuloročnej návšteve Slovenska (12. - 15. septembra 2021) zavítal do Bratislavy, Košíc, Prešova a Šaštína. Stretol sa s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, ale aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. Svoju cestu zavŕšil v Šaštíne, kde sa zúčastnil na svätej omši a predniesol aj homíliu.