Pozostatky J. Tomka privezie do SR vládne lietadlo, uviedol Zvolenský

Bratislava/Vatikán 11. augusta (TASR) - Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Stanislav Zvolenský vníma ako zadosťučinenie, že pozostatky kardinála Jozefa Tomka privezie vo štvrtok na Slovensko "vládne" lietadlo. Uviedol to pred štvrtkovou rozlúčkou so zosnulým kardinálom v Ríme, informuje o tom Tlačová kancelária KBS na svojom webe.



"Je to zadosťučinenie. Je to ocenenie pána kardinála. Som vďačný predstaviteľom SR za toto rozhodnutie, pretože sa ocení jedinečná osobnosť, ktorá pochádzala zo Slovenska," uviedol Zvolenský. Poukázal na to, že kardinál Tomko v dobrom slova zmysle preslávil Slovensko v zahraničí, na celom svete ako reprezentant katolíckej cirkvi. Pre univerzálnu cirkev bol podľa predsedu KBS dlhé roky hlavný misionár, lebo bol prefektom Kongregácie pre evanjelizáciu národov.



"Pre cirkev na Slovensku bol zase jedinečnou oporou. Bol naším duchovným priateľom a otcom," povedal Zvolenský s tým, že u neho sme vždy zisťovali a učili sa prežívať život cirkvi v rozmere svetovej cirkvi. Poukázal na to, že Tomko mal skúsenosť so životom cirkvi v najrozličnejších častiach sveta v rozličných spoločenských podmienkach, politických podmienkach. "V tomto bol našou veľkou oporou a naším veľkým učiteľom," zdôraznil bratislavský arcibiskup, podľa ktorého bol zároveň priateľom a láskavým otcom, ale aj učiteľom.



Kardinál Tomko mal podľa arcibiskupa Zvolenského kontakt so Slovenskom aj počas totality. "Mal so Slovenskom určitý kontakt, aj keď nie oficiálny. Po páde totality bol kontakt veľmi živý. Pravidelne rád chodieval na Slovensko," povedal. Zároveň doplnil, že Tomko sa vždy zaujímal o Slovensko, sledoval život cirkvi na Slovensku a bol vždy pripravený poradiť.



Vo Vatikáne sa s Tomkom rozlúčia vo štvrtok. Po obradoch prevezú lietadlom jeho pozostatky na Slovensko. Veriaci sa s ním budú môcť rozlúčiť v piatok a v sobotu (12. - 13. 8.) v Katedrále sv. Martina v Bratislave, následne v nedeľu a pondelok (14. - 15. 8.) v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Pohreb je naplánovaný na utorok 16. augusta so začiatkom o 11.00 h.



Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) už avizoval, že sa zúčastní na rozlúčkových podujatiach so zosnulým kardinálom Jozefom Tomkom, a to v piatok o 11.30 h. Jeho pamiatku si uctí v Katedrále sv. Martina v Bratislave. V utorok bude premiér prítomný na pohrebnom obrade v Košiciach.



Kardinál Jozef Tomko zomrel v pondelok (8. 8.) v Ríme vo veku 98 rokov.