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Zvolenský:K svätorečeniu Schelingovej by mohlo dôjsť budúci rok v Ríme
Zvolenský zároveň objasnil rozdiel oproti blahorečeniu z roku 2003, ktoré sa konalo v Bratislave-Petržalke za účasti sv. Jána Pavla II.
Autor TASR
Bratislava 22. novembra (TASR) - K svätorečeniu blahoslavenej Zdenky Schelingovej by mohlo dôjsť v druhej polovici budúceho roka v Ríme. Myslí si to predseda Konferencie biskupov Slovenska a bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský s tým, že konečné rozhodnutie je na pápežovi.
„Predpokladať sa dá, keď všetko dobre pôjde, že v druhej polovici roku 2027 by svätorečenie mohlo byť uskutočnené. Takže s nádejou, že takýmto spôsobom by sa to udialo, budeme očakávať nasledujúce kroky. Je to naozaj na rozhodnutí pápeža,“ uviedol Zvolenský. Išlo by o prvú svätorečenú Slovenku v novodobých dejinách.
Zvolenský zároveň objasnil rozdiel oproti blahorečeniu z roku 2003, ktoré sa konalo v Bratislave-Petržalke za účasti sv. Jána Pavla II. „Blahorečenia sa robia v krajine, odkiaľ dotyčná osoba, ktorá je blahorečená, pochádza. Svätorečenia sa principiálne robia v Ríme,“ vysvetlil.
Pápež Lev XIV. v sobotu (21. 11.) schválil dekrét o zázraku, ktorý sa stal na príhovor blahoslavenej Zdenky Schelingovej, slovenskej rehoľníčky z Kongregácie Milosrdných sestier Svätého kríža. Ide o rozhodujúci krok na ceste k jej svätorečeniu.
„Predpokladať sa dá, keď všetko dobre pôjde, že v druhej polovici roku 2027 by svätorečenie mohlo byť uskutočnené. Takže s nádejou, že takýmto spôsobom by sa to udialo, budeme očakávať nasledujúce kroky. Je to naozaj na rozhodnutí pápeža,“ uviedol Zvolenský. Išlo by o prvú svätorečenú Slovenku v novodobých dejinách.
Zvolenský zároveň objasnil rozdiel oproti blahorečeniu z roku 2003, ktoré sa konalo v Bratislave-Petržalke za účasti sv. Jána Pavla II. „Blahorečenia sa robia v krajine, odkiaľ dotyčná osoba, ktorá je blahorečená, pochádza. Svätorečenia sa principiálne robia v Ríme,“ vysvetlil.
Pápež Lev XIV. v sobotu (21. 11.) schválil dekrét o zázraku, ktorý sa stal na príhovor blahoslavenej Zdenky Schelingovej, slovenskej rehoľníčky z Kongregácie Milosrdných sestier Svätého kríža. Ide o rozhodujúci krok na ceste k jej svätorečeniu.