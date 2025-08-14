Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru platí od štvrtka v 11 okresoch

.
Na archívnej snímke požiar. Foto: TASR - Kamil Piško

Ide o okresy Komárno, Levice, Partizánske, Prievidza, Bánovce nad Bebravou, Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Poprad a Rožňava.

Autor TASR
Bratislava 14. augusta (TASR) - Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru platí od štvrtka v 11 okresoch. Ide o okresy Komárno, Levice, Partizánske, Prievidza, Bánovce nad Bebravou, Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Poprad a Rožňava. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informuje na sociálnej sieti.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
.

