Štvrtok 21. máj 2026Meniny má Zina
Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov: Varovanie platí pre 13 okresov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta

Autor TASR
Bratislava 21. mája (TASR) - Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od štvrtka vyhlásili v 13 okresoch na Slovensku. Je medzi nimi juhozápad, sever aj juhovýchod krajiny. Vyplýva to z údajov, ktoré TASR poskytla hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Zuzana Geguššová.

Ide o okresy Čadca, Kysucké Nové Mesto, Skalica, Martin, Turčianske Teplice, Partizánske, Bratislava, Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky, Levice, Rožňava a Košice-okolie.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
