< sekcia Slovensko
Zvýšené riziko vzniku požiarov hasiči vyhlásili v 50 okresoch
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Autor TASR
Bratislava 8. mája (TASR) - Zvýšené riziko vzniku požiarov hasiči vyhlásili k piatku v 50 okresoch. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na webe rezortu vnútra.
Ide o okresy Bratislava, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Senica, Skalica, Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Martin, Turčianske Teplice, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Topoľčany, Prievidza, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica, Levice, Krupina, Veľký Krtíš, Lučenec, Detva, Zvolen, Banská Bystrica, Brezno, Poltár, Ružomberok, Dolný Kubín, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Nové Zámky, Komárno, Revúca, Rožňava, Stará Ľubovňa, Kežmarok, Sabinov, Prešov, Košice-okolie, Košice (mesto) a Vranov nad Topľou.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
Ide o okresy Bratislava, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Senica, Skalica, Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Martin, Turčianske Teplice, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Topoľčany, Prievidza, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica, Levice, Krupina, Veľký Krtíš, Lučenec, Detva, Zvolen, Banská Bystrica, Brezno, Poltár, Ružomberok, Dolný Kubín, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Nové Zámky, Komárno, Revúca, Rožňava, Stará Ľubovňa, Kežmarok, Sabinov, Prešov, Košice-okolie, Košice (mesto) a Vranov nad Topľou.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.