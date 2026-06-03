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Zvýšené riziko vzniku požiarov hasiči vyhlásili v 14 okresoch

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ide o okresy Senica, Skalica, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Prievidza, Púchov, Považská Bystrica, Levice, Nové Zámky, Komárno, Dunajská Streda, Veľký Krtíš, Rožňava a Bratislava.

Autor TASR
Bratislava 3. júna (TASR) - Zvýšené riziko vzniku požiarov hasiči vyhlásili k strede v 14 okresoch. Informovalo o tom Ministerstvo vnútra (MV) SR na webe.

Ide o okresy Senica, Skalica, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Prievidza, Púchov, Považská Bystrica, Levice, Nové Zámky, Komárno, Dunajská Streda, Veľký Krtíš, Rožňava a Bratislava.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
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