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Zvýšené riziko vzniku požiarov hasiči vyhlásili v ôsmich okresoch

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ide o okresy Senica, Skalica, Bratislava, Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky, Levice a Rožňava.

Autor TASR
Bratislava 5. júna (TASR) - Zvýšené riziko vzniku požiarov hasiči vyhlásili k piatku v ôsmich okresoch. Informovalo o tom Ministerstvo vnútra (MV) SR na webe.

Ide o okresy Senica, Skalica, Bratislava, Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky, Levice a Rožňava.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
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