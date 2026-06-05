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Zvýšené riziko vzniku požiarov hasiči vyhlásili v ôsmich okresoch
Ide o okresy Senica, Skalica, Bratislava, Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky, Levice a Rožňava.
Autor TASR
Bratislava 5. júna (TASR) - Zvýšené riziko vzniku požiarov hasiči vyhlásili k piatku v ôsmich okresoch. Informovalo o tom Ministerstvo vnútra (MV) SR na webe.
Ide o okresy Senica, Skalica, Bratislava, Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky, Levice a Rožňava.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
Ide o okresy Senica, Skalica, Bratislava, Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky, Levice a Rožňava.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.