ZZŠS: K bezpečiu v školách prispieva i dochádzkový elektronický systém

Bratislava 10. januára (TASR) - K bezpečnejšiemu prostrediu v školách prispieva aj dochádzkový elektronický systém počas povinného vyučovania i pobytu žiakov v školských kluboch detí alebo krúžkovej činnosti. Pre TASR to skonštatovala prezidentka Združenia základných škôl Slovenska (ZZŠS) a riaditeľka Základnej školy Karloveská v Bratislave Eva Horníková.



"Prehľad majú zodpovední dospelí, to je zákonný zástupca, vyučujúci i samotný žiak," poznamenala. Ako uviedla, zároveň je počas školského roka jedenkrát uskutočňovaný nácvik poplachu a evakuácie žiakov a zamestnancov škôl.



Za bezpečnosť v základných školách je podľa Horníkovej zodpovedný riaditeľ. Priblížila, že kamerový systém a archivovanie záznamov je finančne náročné, no pre zachovanie bezpečného prostredia nevyhnutné. "Pôsobia aj ako prevencia či skôr ako nástroj na odradenie vandalizmu, ničenia majetku alebo fyzických útokov, šikany," zhodnotila.



Téma ochrany života a zdravia podľa Horníkovej naberá v aktuálnej situácii na dôležitosti. Ministerstvo vnútra SR informovalo, že už takmer rok funguje pracovná skupina. Tá pripravuje bezpečnostný audit v školách, ktorý sa uskutoční formou dotazníka. Dotazník má poukázať na slabiny a medzery v zabezpečení konkrétnej školy.