Bernal je nový líder Tour de France, 19. etapu predčasne ukončili

Tignes 26. júla (TASR) - Kolumbijčan Egan Bernal z tímu Ineos je nový líder 106. ročníka cyklistických pretekov Tour de France. Zo žltého dresu vyzliekol Francúza Julian Alaphilippa z QuickStepu v piatkovej 19. etape, ktorú organizátori predčasne ukončili pre nepriaznivé počasie. Jury sa zhodla, že po snehovej búrke boli cesty v záverečnej časti etapy príliš nebezpečné, aby tadiaľ jazdci prešli. Za konečné výsledky etapy tak uznali poradie na najvyššom bode tohtoročnej Tour, na Col de l'Iseran, 37 km pred pôvodným cieľom etapy. Bernal mal na vrchole približne dvojminútový náskok pred Alaphilippom, pred etapou na neho strácal 1:30 h. Alaphilippe bol lídrom Tour od 8. etapy. Ešte v úvode etapy musel pre problémy s ľavou nohou odstúpiť piaty muž celkového poradia Thibaut Pinot.



Piatok bol zlým dňom pre domácich fanúšikov. Pinot musel odstúpiť, Alaphilippe stratil žltý dres a tak ich mohlo tešiť iba to, že Romain Bardet zostal v bodkovanom drese súťaže o najlepšieho vrchára. Peter Sagan je naďalej suverénnym lídrom bodovacej súťaže, v boji o zelený dres nenastali v piatok žiadne zmeny. Bernal má okrem žltého v držaní aj biely dres pre najlepšieho mladého jazdca.



V druhej z troch náročných alpských etáp malo na jazdcov pôvodne čakať 126,5 km zo Saint-Jean-de-Maurienne do lyžiarskeho strediska Tignes. Tímy sa museli pripraviť na krátku, no o to intenzívnejšiu etapu aj s majestátnym výstupom na najvyšší bod tohtoročného programu Col de l'Iseran. Prémia mimoriadnej kategórie sa tu nachádzala vo výške 2770 metrov nad morom, stúpanie bolo dlhé 12,9 km s priemerným sklonom 7,9%.



Už krátko po štarte sa vpredu sformovala štvorica v zaujímavom zložení Dan Martin, Vincenzo Nibali, Peio Bilbao a Jose Herrada. Jej náskok postupne narástol na takmer minútu a skupina stúpala osamotene na prvú horskú prémiu tretej kategórie. Dva body do vrchárskej súťaže si na Saint-André pripísal Martin a jeden bod Bilbao. Už pri prvom stúpaní mal veľké zdravotné problémy jeden z adeptov na celkové prvenstvo Thibaut Pinot. Domáci jazdec tímu Groupama-FDJ približne 93 km pred cieľom pri menšom stúpaní na Montee d'Aussois požiadal o lekársku pomoc a z asistenčného vozidla sa mu snažili bandážovať oblasť ľavého stehna. Pinot sa ale naďalej trápil a jeho strata na pelotón výrazne narastala. Napokon so slzami v očiach zosadol z bicykla približne 85 km pred cieľom a Tour sa pre neho skončila. Pred etapou mu patrila v klasifikácii piata priečka so stratou 1:50 min na Alaphilippa.



Únik kvarteta jazdcov sa skončil na približne 35. kilometri, vpredu sa potom vzápätí sformovala početná takmer 30-členná skupina jazdcov, ktorá to dotiahla až na vrchol horskej prémie druhej kategórie. Na Montée d'Aussois bral päť bodov Damiano Caruso pred Tonym Gallopinom (3) a Nibalim (2). Z uniknutej grupy bolí na tom v celkovom poradí najlepšie deviaty Rigoberto Uran (+5:33) a desiaty Alejandro Valverde (+5:58). Náskok lídrov postupne narástol na 2 minúty, na ďalšej prémii tretej kategórie Col de la Madeleine zobral dva body Caruso pred Nibalim. To už z čelnej "partie" vypadli napríklad Bauke Mollema, Thomas De Gendt, Roman Kreuziger, či Elie Gesbert. V hre bola aj jedna rýchlostná prémia, na ktorej ale nemohol nikto z úniku zmazať manko na lídra bodovačky Petra Sagana. Viac ako 57 km pred cieľom zobral najvyššiu porciu 20 bodov na prémii Alexej Lucenko pred Gallopinom, Barguilom, Nibalim a Amadorom.



Náskok úniku necelej dvadsiatky jazdcov sa sa pri začiatku stúpania na Col de l'Iseran držal pod hranicou dvoch minút pred pelotónom, v ktorom stále figuroval aj "žltý" Alaphilippe. V pelotóne sa ešte 50 km pred cieľom držal aj Peter Sagan, postupne ale začal strácať. V najnáročnejšom stúpaní dňa sa na čele postupne vytvorila päťčlenná skupina, v ktorej boli Nibali, De Plus, Barguil, Uran a aj najväčší favorit Bernal. Zozadu sa snažil útočiť už aj Geraint Thomas. Sekundoval mu Steven Kruijswijk, kym Alaphilippe už na ich tempo nestačil a postupne naberal manko na najlepších. Necelých 39 km ho už aj virtuálne zo žltého dresu vyzliekol Bernal, ktorý už posledný kilometer pred prémiou na Col de l'Iseran išiel sólo pred Yatesom a na vrchole získal okrem 40 bodov do súťaže o bodkovaný dres aj Cenu Henriho Desgrangea, prvého riaditeľa pretekov. Tá sa každoročne odovzdáva na najvyššom mieste Tour. Bernal mal už v tomto momente na Alaphilippa náskok približne dvoch minút, na skupinu s Geraintom Thomasom jednu minútu. Výraznú stratu pri stúpaní nabral aj víťaz štvrtkovej etapy Quintana. Z výšky 2770 mnm mal potom nasledovať dlhý zjazd, už o chvíľu neskôr sa ale rozhodcovia rozhodli etapu neutralizovať.



Cesty na 27 km dlhom zjazde z Col de l'Iseran boli zasnežené a jazdci tadiaľ podľa jury nemohli prejsť. "Jazdci sa zastavujú v tuneli vo Val d'Isére. Cyklisti sa potom autami a autobusmi presunú do Tignes, kde zostanú cez noc. Etapa je ukončená," písala oficiálna stránka podujatia. Televízne zábery zatiaľ ukazovali stroje a mechanizmy, ako čistia cesty do Tignes, plné ľadu a snehu. Na niektorých miestach hrozil aj zosuv pôdy. Viacerí šéfovia tímov sa zhodli, že stopnutie etapy bolo najlepším riešením. "Nesplniteľné podmienky v záverečnej časti etapy," napísal tím Ineos na sociálnej sieti. "Bolo by to príliš nebezpečné. Považujem za správne rozhodnutie brať za smerodajné výsledky na Iserane," pridal sa šéf Saganovho zoskupenia Bora-hansgrohe Ralph Denk. Naposledy musela jury predčasne ukončiť etapu na Tour ešte v roku 1996, keď cyklistov zastavil sneh na Col du Galibier.