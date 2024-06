Fanúšikovia Anglicka nadchli Bellinghama piesňou Hey Jude

Gelsenkirchen 17. júna (TASR) - Fanúšikovia anglickej futbalovej reprezentácie nadchli Judea Bellinghama, keď zaspievali pieseň "Hey Jude" po tom, čo svojím gólom rozhodol o víťazstve proti Srbsku v nedeľňajšom zápase ME. Po stretnutí priznal, že skladby od legendárnych The Beatles patria k jeho najobľúbenejším a gesto anglických priaznivcov si vychutnal. Na svojom druhom európskom šampionáte sa dočkal prvého gólu, keď hlavičkou v 13. minúte strelil jediný presný zásah duelu.



Po zápase ho vyhlásili za najlepšieho hráča, no špeciálnu spomienku si odniesol najmä z hudobného prekvapenia od anglických priaznivcov. "Často počúvam The Beatles. Mám rád staršiu hudbu, takže táto pieseň bola presne moja. Veľmi ma baví hrať pred anglickými fanúšikmi. Je to pre mňa vždy špeciálny zážitok, keďže počas sezóny hrám v zahraničí (Real Madrid, pozn.). Keď potom počujem anglický dav, mám zimomriavky. Cítim od fanúšikov veľa uznania a rešpektu, preto sa im to snažím vrátiť svojimi výkonmi a energiou," priznal 20-ročný ofenzívny stredopoliar.



V zápase hral do 86. minúty, keď z trávnika odišiel za mohutného potlesku anglickej časti publika: "Cítil som sa skutočne sebavedomo, keď som prišiel do zápasu. Nevedel som sa dočkať momentu, keď si zahrám takýto veľký turnaj po boku takých úžasných hráčov. Snažil som sa užiť si zápas a byť užitočný. Áno, cítil som niekoľko ostrých zákrokov, ale je to niečo, na čo som si zvykol v nedávnych rokoch. Snažím sa na to správne reagovať a nestratiť hlavu. Myslím si, že som to zvládol."