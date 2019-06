FORTUNA LIGA: Praj sa stal novým trénerom ŠKF iClinic Sereď

Päťdesiatjedenročný rodák z Trnavy je bývalý brankár, po skončení aktívnej hráčskej činnosti sa špecializoval ako tréner brankárov.

Sereď 28. júna (TASR) - Futbalistov ŠKF iClinic Sereď povedie v novej fortunaligovej sezóne hlavný tréner Roland Praj. Informovala o tom oficiálna webstránka klubu.



Päťdesiatjedenročný rodák z Trnavy je bývalý brankár, po skončení aktívnej hráčskej činnosti sa špecializoval ako tréner brankárov. V tejto profesii začal v roku 2002 v Spartaku Trnava, kde pôsobil až do roku 2008, následne zastával rovnakú funkciu v Jihlave, Zlatých Moravciach (2008–2010) a Dukle Banská Bystrica (2010-2013). Potom sa vrátil do Trnavy (2013–2016). V rokoch 2007 až 2009 bol trénerom brankárov v reprezentácii SR do 21 rokov.



"Po trojročnej odmlke od vrcholového futbalu je akiste plný energie. V novej funkcii mu prajeme veľa šťastia a množstvo správnych rozhodnutí," uviedol web ŠKF iClinic na adresu nového kormidelníka.



Praj nahradil vo funkcii Karla Stromšíka, ktorý skončil na lavičke z osobných dôvodov. Sereď obhajuje šiestu pozíciu z minulého ročníka, ktorý bol pre klub premiérový v najvyššej slovenskej súťaži.