Naši paralympíjsky lyžiari vypadli v paralelnom slalome vo štvrťfinále

MS v Lillehammeri



Paralelné preteky



Ženy: 1. Aarsjoeová (Švéd.), 2. Vorončikinová (RPC), 3. Staryová (Rak), ..., Henrieta Farkašová (SR, navádzačka Trajčíková) vypadla vo štvrťfinále, Petra Smaržová (SR) vypadla v osemfinále



Muži: 1. Aigner (Rak.), 2. Bertagnolli (Tal.), 3. Bugajev (RPC), ..., Jakub Krako (SR, navádzač Brozman) vypadol vo štvrťfinále, Miroslav Haraus (SR) vypadol v osemfinále





Medailová bilancia Slovenska na MS 2022



2 zlaté (Farkašová zjazd + superG)



2 strieborné (Haraus zjazd, Farkašová obrovský slalom)



4 bronzové (Krako zjazd + slalom, Haraus superG + superkombinácia)

Lillehammer 23. januára (TASR) - Slovenskí paraalpskí lyžiari zostali v záverečnej súťaži na majstrovstvách sveta v nórskom Lillehammeri bez medaily.V nedeľných paralelných pretekoch vypadli Henrieta Farkašová s navádzačkou Evou Trajčíkovou a Jakub Krako s navádzačom Braňom Brozmanom zhodne vo štvrťfinále, keď ich vyradili neskorší svetoví šampióni Švédka Ebbe Aarsjoeová, respektíve Rakúšan Aigner. Petra Smaržová sa lúčila už v osemfinále, keď ju vyradila práve Farkašová. Miroslav Haraus s navádzačom Martinom Makovníkom v osemfinále spadol a uľahčil tak postup medzi najlepšiu osmičku Francúzovi Jordanovi Broisinovi.Paralelné preteky sú novou disciplínou svetového šampionátu. Na rozdiel od predchádzajúcich disciplín na nich všetky ženy a všetci muži bojujú len jednu sadu medailí, pričom spravodlivosť - vzhľadom na zdravotné znevýhodnenie - zabezpečuje štartovacia rampa. Tá púšťa na trať jednotlivých lyžiarov v časových odstupoch na základe stanovených hendikepov. Ak pretekár v prvej jazde spadne, inkasuje dve trestné sekundy, no v pretekoch môže pokračovať.Farkašová sa rozlúčila so svetovým šampionátom v Nórsku s bilanciou dvoch zlatých (zjazd, super-G) a jednej striebornej medaily (obrovský slalom). Slovensko na MS, ktoré boli generálkou pred marcovou paralympiádou v Pekingu, skončilo s bilanciou ôsmich medailí (2 zlaté – 2 strieborné – 4 bronzové). Je to o dva cenné kovy menej ako na MS 2019, kde mali bilanciu 3–3–4. Informácie pochádzajú z tlačovej správy SPV.