SR ide do Alkmaaru s rekordnou výpravou, šance majú Baška či Kramarčík

Program ME v cestnej cyklistike v Alkmaare (7.-11. augusta):



streda 7. augusta: 9.00 časovka junioriek na 22,4 km (Nora Jenčušová, Simona Záhorcová), 11.15 časovka juniorov na 22,4 km (Pavol Kramarčík, Pavol Rovder), 14.30 časovka miešaných štafiet na 44,8 km (Marek Čanecký, Samuel Oros, Patrik Tybor, Mariana Findrová, Lívia Hanesová, Andrea Šimorová)



štvrtok 8. augusta: 9.00 časovka žien do 23 rokov na 22,4 km (Petra Machálková), 10.45 časovka žien elite na 22,4 km (Tatiana Jaseková), 12.45 časovka mužov do 23 rokov na 22,4 km (Martin Vlčák), 15.00 časovka mužov elite na 22,4 km (Ján Andrej Cully)



piatok 9. augusta: 9.00 preteky s hromadným štartom junioriek na 69 km (Radka Paulechová, Nora Jenčušová, Simona Záhorcová, Vladimíra Zelinová), 12.00 preteky s hromadným štartom žien do 23 rokov na 92 km (Júlia Hrtánková, Petra Machálková), 16.00 preteky s hromadným štartom juniorov na 115 km (Marek Gajdula, Marek Bugár, Pavol Kramarčík, Simon Nagy, Pavol Rovder, Tobias Vančo)



sobota 10. augusta: 9.00 preteky s hromadným štartom mužov do 23 rokov na 138 km (Samuel Oros, Martin Vlčák, Matúš Štoček, Adam Foltán, Lukáš Kubiš, Andrej Líška), 13.00 preteky s hromadným štartom žien elite na 115 km (Mariana Findrová, Alžbeta Bačíková, Tereza Medveďová)



nedeľa 11. augusta: 11.30 preteky s hromadným štartom mužov elite na 172,6 km (Patrik Tybor, Marek Čanecký, Juraj Sagan, Erik Baška, Ján Andrej Cully, Adrián Babič, Juraj Bellan)



Alkmaar 6. augusta (TASR) - V stredu odštartujú v holandskom Alkmaare majstrovstvá Európy v cestnej cyklistike (7.-11. augusta) aj s rekordnou slovenskou účasťou. V dejisku šampionátu bude bojovať o úspešné výsledky dokopy až 31 pretekárov spod Tatier, no bez Petra Sagana. Rekordný sedemnásobný držiteľ zeleného dresu z Tour de France sa nakoniec rozhodol, že štartovať nebude.Okrem neho sa však v hlavných pretekoch mužov predstaví slovenská špička, jeho tímoví kolegovia z Bory-Hansgrohe Erik Baška a brat Juraj Sagan, z tímu Dukla Banská Bystrica Patrik Tybor, Marek Čanecký, Ján Andrej Cully a Juraj Bellan a doplní ich Adrián Babič.Keďže holandskí organizátori pripravili na hromadné preteky rovinatý okruh pre všetky kategórie, rozhodovať by sa malo v záverečnom dojazde. V ňom by mal mať pri neúčasti P. Sagana zo Slovákov najväčšie šance Baška. "uviedol pre TASR prezident Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) Peter Privara.Okrem hlavnej kategórie bude mať Slovensko početné zastúpenie aj medzi juniormi a do 23 rokov a to medzi mužmi i ženami.zhodnotil šance Privara.K tradičným individuálnym časovkám a pretekom s hromadným štartom pribudla tento rok nová disciplína - miešaná štafeta, kde každá krajina nominuje šesť jazdcov (troch mužov a tri ženy).dodal Privara.Prvá časť slovenskej výpravy sa do dejiska ME presunula už v pondelok, ďalší reprezentanti pribudnú v stredu a v ďalších dňoch. "uviedol pre TASR priamo z dejiska šampionátu koordinátor cestnej cyklistiky SZC Martin Riška. K systému v mix štafete doplnil: "