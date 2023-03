1. FBC Florbal Trenčín zvíťazil nad Exelom Snipers Bratislava 15:3

2. zápasy štvrťfinále:



FBK AS Trenčín : ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 2:1 sn (1:1, 0:0, 0:0, 0:0,1:0)



Góly: 15. Oriešek, Rozh. sam. nájazd Oriešek – 20. Nôta



/stav série: 1:1/







FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina : Tsunami Záhorská Bystrica 6:5 pp (0:4, 3:0, 2:1, 1:0)



Góly: 33. Miške (Mirt), 37. Mirt (Jančo S.), 38. Jančo S. (Miške), 45. Korček (Tulák), 47. Miške (Mirt), 64. Šuška Ján (Mirt) – 8. Jurica (Šifra), 14. Jurica (Livař), 18. Kupec (Kovaľ), 20. Livař (Jurica), 51. Kupec



/stav série: 1:1/







1. FBC Florbal Trenčín : Exel Snipers Bratislava 15:3 (5:0, 5:1, 5:2)



Góly: 9. Galajda (Poruban), 15. Amrich (Kubovič), 17. Poruban (Mitucha), 18. Mitucha (Poruban), 19. Ondrášik N. (Kubovič), 24. Amrich (Kvasnica), 29. Amrich (Kubovič), 31. Bulejčík (Mandinec), 38. Kvasnica (Kubovič), 40. Bulejčík (Rendl), 43. Mitucha (Ondrášik N.), 48. Kubovič (Rendl), 50. Dobrovodský (Peško), 58. Mitucha (Rendl), 59. Bulejčík (Dobrovodský) – 39. Nikulin (Lacika), 44. Duran, 55. Nikulin (Steller)



/stav série: 2:0/







FK Florko Košice : FBK Nižná 8:5 (1:0, 5:2, 2:3)



Góly: 20. Hrabčák (Petruš), 24. Halás (Blaško J.), 31. Hrabčák (Kriš), 35. Gáll (Bačišin), 37. Vyšňan (Kriš), 39. Blaško L. (Gáll), 48. Bačišin (Gáll), 52. Gáll (Bačišin) – 25. Latka (Kuboš), 32. Laštík (Kuboš), 51. Belko (Piskorz), 52. Medžo (Piskorz), 59. Laštík (Reguly)



/stav série: 2:0/



1. štvrťfinále play off extraligy:



FBK Harvard Partizánske : VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 8:4 (2:0, 4:3, 2:1)



Góly: 13. Vršková (Červená), 15. Červená, 23. Vaňová (Balátová), 24. Vršková (Červená), 27. Detková, 29. Vršková, 52. Dobošová (Červená), 58. Dobošová (Červená) – 23. Vaseková, 27. Hergottová (Kadlecová), 30. Mišíková (Hergottová), 45. Godišová



/stav série: 1:0/







2. štvrťfinále play off extraligy:



NTS FK – ZŠ Nemšová : MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto 4:5 (2:0, 1:1, 1:4)



Góly: 4. Dobrodejová L. (Dobrodejová V.), 5. Izraelová (Melišová), 30. Papierniková (Vyletelková), 44. Haljaková (Daňová) – 36. Brídová, 50. Záteková (Gešová), 53. Faktorová (Komzalová), 55. Komzalová (Gešová), 57. Hlávková (Chupeková)



/stav série: 1:1/



