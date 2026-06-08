< sekcia Šport
A. Martin postúpil z kvalifikácie do hlavnej súťaže na Bratislava Open
V pondelok sa ešte v prvom kole hlavnej súťaže predstavia napríklad bývalý svetový hráč prvej stovky Thanasi Kokkinakis a rovnako aj slovenský reprezentant Norbert Gombos.
Autor TASR
Bratislava 8. júna (TASR) - Slovenský tenista Andrej Martin sa prebojoval do hlavnej súťaže challengerového turnaja Bratislava Open. Na antukových dvorcoch Slovana vyhral v pondelok vo finále kvalifikácie nad Alexom Martim Pujolrasom zo Španielska po trojsetovom boji 6:3, 4:6 a 6:2.
V pondelok sa ešte v prvom kole hlavnej súťaže predstavia napríklad bývalý svetový hráč prvej stovky Thanasi Kokkinakis a rovnako aj slovenský reprezentant Norbert Gombos, ktorý nastúpi proti tretiemu nasadenému Janovi Choinskému z Veľkej Británie.
V pondelok sa ešte v prvom kole hlavnej súťaže predstavia napríklad bývalý svetový hráč prvej stovky Thanasi Kokkinakis a rovnako aj slovenský reprezentant Norbert Gombos, ktorý nastúpi proti tretiemu nasadenému Janovi Choinskému z Veľkej Británie.