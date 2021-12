FIFA zverejnila štúdiu, podľa ktorej chcú fanúšikovia MS častejšie

Berlín 17. decembra (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) zverejnila v piatok výsledky štúdie, podľa ktorej by väčšina fanúšikov chcela majstrovstvá sveta častejšie.



Zverejnenie prišlo iba niekoľko hodín po tom, ako Európska futbalová únia (UEFA) informovala o záveroch nezávislej štúdie dopadu dvojročného cyklu MS, podľa ktorej by národné zväzy stratil príjmy z vysielacích práv na kvalifikačné zápasy ME a duely Ligy národov a taktiež z predaja lístkov a sponzorských príspevkov. Príjmy národných zväzov v Európe by mohli klesnúť o 2,5 až 3 miliardy eur v štvorročnom cykle.



"Štúdia projektuje hlboko negatívny dopad na európsky národné tímy, ak by sa plán FIFA realizoval," uvádza sa vo vyhlásení. UEFA ďalej uviedla, že navrhovaný kalendár nezodpovedá technickým potrebám národných tímov, výrazne oslabuje futbal na mládežníckej úrovni a zatieni aj ženský kalendár. Štúdia taktiež spomenula, že zo zmeny cyklu MS vyjadrili vážne obavy Medzinárodný olympijský výbor (MOV) i ďalšie športové organizácie, pretože ich podujatia by čelili termínovým konfliktom s futbalom.



Podľa FIFA z 30.390 ľudí zapojených do štúdie bolo 63,7 percenta za častejší cyklus mužských šampionátov a 52,4 percenta za častejšie MS žien. "Najväčšiu podporu mal projekt FIFA v Afrike (76 percent), Ázii (66 percent), Severnej a Strednej Amerike a Karibiku (53 percent), Južnej Amerike (54 percent) a Oceánii (55 percent). V Európe bola za MS každé dva roky menej ako polovica opýtaných," informovala agentúra DPA.