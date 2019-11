A. Wenger by rád trénoval futbalistov Bayernu Mníchov

Mníchov 7. novembra (TASR) - Arsene Wenger by rád trénoval futbalistov Bayernu Mníchov. Prezradil to v rozhovore pre televíziu beIn Sport. Podľa nemeckých médií patrí Francúz medzi kandidátov na uvoľnenú lavičku Bavorov. Informovala o tom agentúra AP.



Wenger pôsobil do mája 2018 v Arsenale Londýn, odvtedy je bez práce. Sám priznal, že hoci si oddych užíva, niektoré aspekty trénerstva mu chýbajú. Bayern sa rozlúčil s kormidelníkom Nikom Kovačom po nedeľnej prehre vo Frankfurte 1:5. "Nikdy by som neodmietol rokovanie s Bayernom. Ľudí, ktorí pracujú v klube poznám už dlho," povedal 70-ročný Wenger.



V Arsenale pôsobil od roku 1996, no priznal, že v minulosti nechýbalo veľa a skončil by v Mníchove: "Áno, veľmi dávno bola taká možnosť, ale to je všetko, čo teraz môžem povedať."