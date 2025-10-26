< sekcia Šport
Andreas Žampa postúpil do 2. kola obrovského slalomu, na čele Odermatt
Odermatt, ktorý obhajuje veľký glóbus, potvrdil úlohu spolufavorita na víťazstvo a usadil sa na čele o jedinú stotinu pred Rakúšanom Marcom Schwarzom.
Autor TASR
Sölden 26. októbra (TASR) - Slovenský lyžiar Andreas Žampa postúpil do druhého kola obrovského slalomu Svetového pohára v rakúskom Söldene. V ľadovcovej ouvertúre dosiahol v úvodnom kole 29. najrýchlejší čas, za vedúcim Švajčiarom Marcom Odermattom zaostal o 2,40 s. Jeho brat Adam Žampa prvé kolo nedokončil.
Odermatt, ktorý obhajuje veľký glóbus, potvrdil úlohu spolufavorita na víťazstvo a usadil sa na čele o jedinú stotinu pred Rakúšanom Marcom Schwarzom. Tretí bol so stratou 25 stotín ďalší domáci pretekár Stefan Brennsteiner. Andreas Žampa sa od úvodného medzičasu držal v elitnej 30-ke a pred druhým kolom, ktoré bolo na programe o 13.00 h, si vytvoril dobrú pozíciu na bodované umiestnenie.