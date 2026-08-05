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Aarhus zvíťazil nad Sabahom Baku 2:1
Dánsky tím tak pôjde do budúcotýždňovej odvety s najtesnejším náskokom.
Autor TASR
Bratislava 5. augusta (TASR) - Futbalisti AGF Aarhus zvíťazili v stredajšom prvom zápase 3. predkola Ligy majstrov nad Sabahom Baku 2:1. Za azerbajdžanský klub v závere vyrovnal Steve Solvet, ale gól neplatil pre ofsajd. Dánsky tím tak pôjde do budúcotýždňovej odvety s najtesnejším náskokom.
Liga majstrov - prvé zápasy 3. predkola:
AGF Aarhus - Sabah Baku 2:1 (1:0)
AGF Aarhus - Sabah Baku 2:1 (1:0)