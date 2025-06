Abbotsford získal Calderov pohár, Okuliar v šiestom finále bodoval

Charlotte 24. júna (TASR) - Hokejisti kanadského klubu Abbotsford Canucks získali Calderov pohár pre víťaza play off nižšej zámorskej AHL. V šiestom finále vyhrali na ľade Charlotte Checkers 3:2 a v sérii triumfovali 4:2 na zápasy. V drese domácich si jednu asistenciu pripísal slovenský útočník Oliver Okuliar.



Prvýkrát v histórii vyhral AHL farmársky tím Vancouveru, Abbotsford je zároveň prvý kanadský klub s trofejou od roku 2018, keď pohár nad hlavu zdvihli hráči Toronta Marlies. Cenu pre najužitočnejšieho hráča (MVP) play off získal lotyšský brankár víťazného tímu Arturs Šilovs. Ten si vo vyraďovacej fáze pripísal na konto rekordných 16 víťazstiev s percentuálnou úspešnosťou 93,1 a päťkrát si udržal čisté konto.



Okuliar sa v šiestom finálovom stretnutí podieľal na druhom góle svojho tímu. Farmársky tím Floridy však stratil sľubný dvojgólový náskok a o víťazstve Abbotsfordu rozhodol na konci druhej tretiny švédsky krídelník Linus Karlsson. Dvadsaťpäťročný Okuliar nazbieral v 18 dueloch play off spolu osem bodov (4+4). V základnej časti mal bilanciu 41 bodov (19+22) v 69 zápasoch.