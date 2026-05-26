Abdo sa stal novým šéfom Tennis Australia, vo funkcii nahradil Tileyho
Autor TASR
Melbourne 26. mája (TASR) - Andrew Abdo sa stal novým výkonným riaditeľom organizácie Tennis Australia, ktorá zastrešuje prvý tenisový grandslam sezóny Australian Open. Vo funkcii nahradil bývalého šéfa Craiga Tileyho. Ten vo februári oznámil svoj presun do Americkej tenisovej asociácie, ktorá riadi US Open.
Juhoafričan Tiley sa stal riaditeľom Australian Open v roku 2006 a podieľal sa na expanzii turnaja na 15 dní, rekordných návštevách a ziskoch. O sedem rokov neskôr sa stal výkonným riaditeľom Tennis Australia, kde ho nahradí jeho krajan Abdo. Ten od roku 2013 pracoval ako riaditeľ NRL, najprestížnejšej ragbyovej ligy v Oceánii. Abdo zohral kľúčovú rolu pri zvládnutí pandémie COVID-19, expanzii ligy a jej rozvoji.
„Tennis Australia má v austrálskom športe jedinečnú úlohu. Australian Open je už teraz jednou z popredných športových udalostí na svete,“ citovala 47-ročného Abda agentúra AP. Na túto pozíciu sa hlásilo viac ako 150 kandidátov, no Juhoafričan vynikal svojou prácou v ďalšej poprednej národnej lige.
