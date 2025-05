Abols posilní lotyšskú reprezentáciu, nastúpi aj proti Slovensku

Riga 13. mája (TASR) - Hokejový útočník Rodrigo Abols posilní lotyšskú reprezentáciu na MS vo Švédsku a Dánsku. Potvrdil to generálny manažér Rudolfs Kalvitis. Abolsov tím Lehigh Valley Phantoms totiž nepostúpil do ďalšieho kola play off v nižšej zámorskej súťaži AHL.



Do Štokholmu pricestuje v priebehu štvrtka a v sobotu by mal nastúpiť v dueli A-skupiny proti Fínsku. V nedeľu večer čaká Lotyšov súboj proti Slovensku a svoje vystúpenie v skupine zakončia v utorok zápasom s Rakúskom. Abols v tejto sezóne debutoval v NHL. V drese Philadelphie Flyers odohral 22 zápasov s bilanciou dva góly a tri asistencie.