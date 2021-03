Abraham nedokončil tréning Chelsea, obnovil si zranenie členka

Londýn 12. marca (TASR) - Tréner futbalistov londýnskej Chelsea má obavy z toho, že problémy Tammyho Abrahama s členkom budú vážnejšieho charakteru. Dvadsaťtriročný útočník sa boril so zranením od polovice februára, vo štvrtok sa síce zapojil do tréningu mužstva, ale nedokončil ho.



"Tammy pocítil bolesť v tom istom mieste, ktoré ho trápi už mesiac od zápasu s Newcastlom. Nie je stopercentne v poriadku a mám obavy, že s ním tak skoro nebudem môcť počítať. Zdravie hráča je na prvom mieste, nechceme nič uponáhľať. Lekári robia svoju prácu najlepšie, ako vedia. Musíme čakať," vyhlásil kouč "The Blues" Thomas Tuchel.



Zatiaľ je isté, že Abraham nepomôže Chelsea v sobotnom zápase Premier League na ihrisku Leedsu United. K dispozícii nebude hosťom ani brazílsky stopér Thiago Silva.