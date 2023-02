Abraham po operácii oka pravdepodobne vynechá odvetu so Salzburgom

Rím 20. februára (TASR) - Anglický futbalista AS Rím Tammy Abraham potvrdil, že po operačnom zákroku oka bude čoskoro v poriadku. Dvadsaťpäťročný útočník však pravdepodobne vynechá domácu odvetu play off o osemfinále Európskej ligy proti RB Salzburg.



Abraham musel v nedeľu opustiť ihrisko už po pätnástich minútach zápasu s Hellasom Verona v talianskej Serie A (1:0). Po strete s Gianlucom Mancinim okamžite zamieril do nemocnice, kde postúpil operáciu ľavého dolného viečka, pri ktorej mu urobili šesť stehov.



Odveta proti rakúskemu klubu je na programe vo štvrtok 23. februára v Ríme. Prvý zápas zvládli lepšie hráči Salzburgu, ktorí zvíťazili 1:0.