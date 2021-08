Abraham prestúpil z Chelsea Londýn do AS Rím za 40 miliónov eur

Rím 17. augusta (TASR) - Anglický futbalový útočník Tammy Abraham prestúpil z londýnskej Chelsea do AS Rím za 40 miliónov eur. Potvrdil to v pondelok taliansky účastník Serie A v oficiálnom komuniké.



Dvadsaťtriročný ofenzívny hráč podpísal s "vlkmi" zmluvu na 5 rokov. Ročne zarobí 4,5 milióna eur. V mužstve portugalského trénera Joeho Mourinha bude nastupovať s dresom číslo deväť, ktoré zostalo voľné po odchode Edina Džeka. Kanonier z Bosny a Hercegoviny odišiel do Interu Miláno.



"Rím ma chcel okamžite. Je to klub, ktorý si zaslúži bojovať o trofeje a tituly. Ja už mám skúsenosti z takýchto bojov a chcem to tu zažiť tiež. Chcem pomôcť mužstvu," citovala agentúra AFP Abrahama, ktorý za "The Blues" strelil 30 gólov vo všetkých súťažiach od roku 2019. Anglicko reprezentoval v šiestich zápasoch a strelil jeden gól.